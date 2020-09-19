Фелипе Масса: «В «Феррари» правильно сделали, отпустив Феттеля. Его время уже прошло»

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса одобрил решение «Феррари» отпустить из команды четырехкратного чемпиона «Королевских гонок» Себастьяна Феттеля по окончании сезона-2020.

— Очень грустно видеть, как страдает такая сильная команда, как «Феррари», — приводит GPBlog слова Массы. — Никто не хочет видеть «Скудерию» такой. Время Феттеля уже прошло. Посмотрите на его результаты в этом сезоне, и вам станет понятно, что в «Феррари» правильно сделали, отпустив его. Карлос Сайнс (который займет место Феттеля с 2021 года — прим. «СЭ») — отличный пилот. Он молод и способен серьезно прогрессировать. Конечно, для начала команде нужно сделать хорошую машину, надеюсь, в «Феррари» с этим справятся. Это исключительная команда, которая мне очень близка. Для меня «Феррари» — как религия.