Джовинацци лишили 10 секунд за опасное сближение с краном, работавшим на трассе

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци наказан по итогам гонки «Гран-при Сингапура». К результату гонщика было прибавлено 10 секунд, но он смог сохранить десятую позицию, на которой финишировал.

Причиной наказания стало опасное вождение на 34-м круге, когда на трассе появился кран, чтобы забрать машину Джорджа Расселла, попавшего в аварию. Все пилоты были предупреждены, что должны держаться правой стороны трека после выхода из восьмого поворота, но Джовинацци проехал в опасной близости к крану и работавшим с ним маршалам.