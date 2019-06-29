Даниил Квят: "Уильямс" жалуется на то, что его блокируют, но сегодня они заблокировали меня"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал инцидент с пилотом "Уильямса" Джорджем Расселлом. На быстром круге россиянин попал в трафик и потерял время из-за Расселла, не пропустившего его вперед.

- Мне помешал "Уильямс", - цитирует Motorsport Квята. - Они всегда жалуются на то, что их блокируют, но сегодня заблокировали меня, – сказал Квят. – К сожалению, как бы их ни наказали, мне это не поможет, обратно не отмотаешь. Машина была хороша, и мы заслуживали большего, чем прекратить борьбу в первом сегменте квалификации. К сожалению, из-за этого нам завтра предстоит сложная гонка.