Даниил Квят: «Нужно пересмотреть систему начисления штрафных баллов, мы тут не такси водим!»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что система начисления штрафных баллов в «Формуле-1» требует изменений.

— Думаю, система должна быть пересмотрена, — приводит GPFans слова Квята. — Да, это нормально, когда тебе начисляют баллы за опасные маневры и аварии, но порой их дают за неподчинение синим флагам и за прочую чушь. Вот такого быть не должно. Мы тут не такси водим, мы должны иметь возможность ехать на пределе, так что систему штрафных баллов требуется немного изменить. К тому же, иногда не совсем понятно, когда начисляют очки, а когда их списывают. Впрочем, я уверен, что решение по этой теме будет рано или поздно найдено.