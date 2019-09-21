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Даниил Квят: «Доволен тем, как прошли тренировки»

05:38

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят после первых тренировок в Сингапуре отметил, что нужно улучшить баланс. Россиянин стал 11-м во второй сессии.

— Пятница прошла гладко, нам удалось завершить свою программу для обеих сессий, — цитирует пресс-служба команды Квята. — Сейчас нам предстоит улучшить баланс для завтрашнего дня. Я доволен тем, как прошли тренировки, и уверен, что завтра мы получим еще больше информации для того, чтобы оптимизировать болид. Думаю, мы можем сбросить еще какое-то количество времени и приложим все усилия для этого.

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