Боттас рассказал, что мог перейти в «Уильямс» вместо «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что мог продолжить карьеру в «Уильямсе».

«Помимо «Альфа Ромео» у меня были и другие варианты, но если говорить о действительно реалистичных, выбор стоял между «Альфа Ромео» и «Уильямсом». Выбор был непростым. Такое ощущение, что «Уильямс» вновь встал на верный путь. Я думаю, что у этой команды хорошее будущее, но у меня было чувство, что выбрать «Альфа Ромео» — верное решение», — приводит Racingnews365 слова Боттаса.

Боттас начнет выступать за «Альфа Ромео» с сезона-2022, до этого он выступал за «Мерседес» с 2017 года.