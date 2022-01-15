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Сегодня, 10:58

Боттас рассказал, что мог перейти в «Уильямс» вместо «Альфа Ромео»

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что мог продолжить карьеру в «Уильямсе».

«Помимо «Альфа Ромео» у меня были и другие варианты, но если говорить о действительно реалистичных, выбор стоял между «Альфа Ромео» и «Уильямсом». Выбор был непростым. Такое ощущение, что «Уильямс» вновь встал на верный путь. Я думаю, что у этой команды хорошее будущее, но у меня было чувство, что выбрать «Альфа Ромео» — верное решение», — приводит Racingnews365 слова Боттаса.

Боттас начнет выступать за «Альфа Ромео» с сезона-2022, до этого он выступал за «Мерседес» с 2017 года.

Источник: https://racingnews365.nl/bottas-onthult-had-andere-opties-binnen-de-mercedes-familie
Формула-1
Альфа Ромео
Уильямс
Валттери Боттас
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