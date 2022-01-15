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Сегодня, 18:40

Известный конструктор вернулся к работе в «Феррари»

Иван Шитик
Корреспондент

Рори Берн — создатель чемпионских машин Михаэля Шумахера — активно содействует «Феррари» в подготовке к 2022 году, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Прежде он уже был консультантом в Маранелло, но эту практику свернули в 2019 году. Сейчас, по имеющейся информации, он весьма активно включился в работу.

Как стало известно итальянским журналистам, в Маранелло также смогли переманить нескольких сильных инженеров из «Ред Булл» и «Мерседеса», чтобы усилить свой штаб.

Феррари
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