Из-за перелома руки Маркес пропустит несколько гонок

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес сломал руку во время первой гонки нового сезона, которая прошла в Хересе. По ходу заезда он дважды вылетал в одном и том же повороте, сообщает Marca.

В первый раз он сумел вернуться в гонку и с 16-ой позиции прорвался на третье место. Но второй вылет закончился жестким падением.

По словам врачей, Маркес сломал предплечье, что грозит ему пропуском не только следующего этапа, который пройдет на той же трассе уже через неделю, но и следующих гонок.