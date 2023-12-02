Мазепин снова выигрывает! Он идет к титулу в азиатском «Ле-Мане»

Экс-гонщик «Формулы-1» вернулся с победой.

Никита Мазепин после более чем спорного увольнения из команды «Формулы-1» «Хаас» на время пропал с радаров. Он судится из-за санкций Европейского Союза — даже частично их с себя снял, но естественно, в «Ф-1» спустя два года его уже не возьмут. Хотя именно включение в список невъездных и родственная связь с бизнесменом Дмитрием Мазепиным была главным основанием для расторжения договора — выступал Никита не сильно хуже Мика Шумахера, а будущее показало, что сын семикратного чемпиона мира не справился. Его уволили через сезон.

И вот Мазепин занимался судебными делами, создал фонд, в котором решил помогать отстраненным российским спортсменам, ходил по конференциям и форумам — но все же решил вернуться за руль в Азиатской серии Ле-Ман. В прошлом сезоне он занял со своей командой четвертое место в общем зачете и ограничился подиумами. Теперь все совсем по-другому.

Что такое Азиатская серия «Ле-Ман»?

Читатели наверняка знают про легендарную гонку «24 часа Ле-Мана», ежегодно проходящую в июне во Франции. Однако на рубеже веков в Америке и Европе стали создаваться серии Ле-Ман, где те же машины разыгрывали титул в более коротких гонках в несколько этапов по всему миру. Гонки были 6-часовые, сейчас они длятся 4 часа. Со временем появилась и Азиатская серия Ле-Ман — по аналогии, к примеру, с «Формулой-4», у которой есть дивизионы в разных странах мира.

В ней и решил ехать Никита Мазепин, за команду из Иордании 99 Racing. По правде говоря, Мазепин, пожалуй, самый именитый гонщик в серии — его партнерами являются ветеран из Омана Ахмад Аль-Харти и швейцарец Луи Делетраз, дошедший в свое время до «Формулы-2» и по совместительству сын Жана-Дени Делетраза, гонщика «Формулы-1» и чемпиона суточной гонки в Ле-Мане.

В общем, нужно очень постараться, чтобы испортить такие входные данные плохим выступлением. И тройка пилотов 99 Racing завоевала победу в первом драматичном 4-часовом марафоне в Сепанге.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Дождь и красный флаг

Экипаж Мазепина всю гонку вел плотную борьбу с итальянской командой AF Corse (все машины выступают на одинаковых французских шасси Oreca). За 10 минут до финиша гонки между Делетразом и чемпионом европейского Ле-Мана-2023 Матье Виттивьером была всего пара секунд, однако тут, как это часто бывает в Малайзии, на трассу обрушился ливень, и победил тот, у кого хватило ума не выжимать педаль газа до пола. Им оказался напарник Мазепина — а вот Виттивьер вылетел в одном из поворотов. Он вернулся на трассу, но из-за ухудшающихся условий организаторы вывесили красный флаг и зафиксировали победу команды Мазепина.

Сам Никита в эксклюзивном комментарии «СЭ» сказал, что адаптироваться к условиям получилось лучше, чем у других:

— Ехать безусловно было очень тяжело, особенно, в первые дни тестов. К сожалению, времени провести за рулем до гонки было очень мало. Если смотреть на количество часов, то намного больше, чем обычно было у меня, например, в «Формуле-1», но так как тут ты делишь время на троих гонщиков, на единичного гонщика времени остается достаточно мало. Но все-таки получилось вкатиться. Безусловно, еще много чего нужно улучшить и найти, и мой лучший круг сегодня, например, очень далек от своего потенциала. Но мы успели найти темп.

Гонка была интересной! Опять приходилось много чего нового изучать, потому что, во-первых, за год очень многое забывается. Во-вторых, все-таки у меня память о гонке формата «спринт», которая длится два часа, а не четыре. И гонки «Формулы» — они очень сильно отличаются по своей специфике. От того, как нужно водить, до того, как нужно общаться с инженером, как следить за резиной... И безусловно, смена гонщиков на пит-стопе, сами пит-стопы очень тяжелые, по сравнению с «Формулой-1». Поэтому проще было бы выступить на трассе, где проходили этапы в прошлом году. Но победа на первой гонке означает, что команда и гонщики, включая меня, хорошо сумели адаптироваться и адаптировались лучше, чем другие, — заключил Мазепин.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Победа русского за карибского карлика

Завтра в Сепанге пройдет вторая 4-часовая гонка, еще три гонки состоятся в Дубае и Абу-Даби. Занятно и то, что Мазепин оказался не единственным русским, который победил в Малайзии. Гонки «Ле-Мана» проходят в нескольких классах так называемых спортпрототипов и туринговых машин GT. Мазепин выиграл старший класс LMP2, а в следующем по скорости LMP3 на пьедестал поднялся Александр Буханцов, выступающий за... Сент-Киттс и Невис.

Это крошечное островное государство на Карибах. Разумеется, Буханцов не уроженец неведомых островов, площадь которых меньше одного московского района, а сделал себе лицензию этой федерации, когда к российским гонщикам начались претензии за рубежом. Мазепин проводит сезон как россиянин под нейтральным флагом. За братский Сент-Киттс и Невис выступает еще один наш гонщик серии Алекс Малыхин.