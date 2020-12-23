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Старт сезона в «Формуле Е» отложен из-за коронавируса

Пресс-служба «Формулы Е» объявила о переносе первого этапа сезона-2021.

Первые две гонки сезона должны были состояться в Сантьяго (Чили) 16 и 17 января. Сообщается, что заезды перенесены из-за пандемии коронавируса. В понедельник правительство Чили ввело запрет на въезд в страну из Великобритании, где базируется большинство команд гоночной серии. «Формула Е» ведет переговоры по проведению гонок в первом квартале 2021 года.

Сезон-2021 может стартовать с этапа в Саудовской Аравии, который намечен на 26 февраля.

Сезон-2019/2020 также стартовал с гонки в Саудовской Аравии. Действующим чемпионом «Формулы Е» является португалец Антониу Феликс да Кошта.

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