Старт сезона в «Формуле Е» отложен из-за коронавируса

Пресс-служба «Формулы Е» объявила о переносе первого этапа сезона-2021.

Первые две гонки сезона должны были состояться в Сантьяго (Чили) 16 и 17 января. Сообщается, что заезды перенесены из-за пандемии коронавируса. В понедельник правительство Чили ввело запрет на въезд в страну из Великобритании, где базируется большинство команд гоночной серии. «Формула Е» ведет переговоры по проведению гонок в первом квартале 2021 года.

In consultation with the Santiago municipality, the #SantiagoEPrix has been postponed.



The races will no longer take place as a double-header on January 16 and 17 and we are working with the city to finalise dates on which to stage the races later in Q1 of 2021. pic.twitter.com/l4mERGpU0K — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) December 22, 2020

Сезон-2021 может стартовать с этапа в Саудовской Аравии, который намечен на 26 февраля.

Сезон-2019/2020 также стартовал с гонки в Саудовской Аравии. Действующим чемпионом «Формулы Е» является португалец Антониу Феликс да Кошта.