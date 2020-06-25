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Скандал с висельной петлей в гараже автогонщика-афроамериканца оказался фейком

25 июня 2020, 07:48
Гараж Даррелла «Баббы» Уоллеса. Фото Twitter
Гараж Даррелла «Баббы» Уоллеса. Фото Twitter

Федеральное бюро расследований США не обнаружило состава преступления в инциденте с появлением висельной петли в гараже Даррелла «Баббы» Уоллеса, единственного гонщика-афроамериканца в серии NASCAR. Пилот обнаружил этот характерный предмет после того, как на фоне антирасистских протестов добился запрета исторических флагов Конфедерации на гоночных этапах. После появления новости о петле поддержку пилоту выразило огромное количество коллег и общественных организаций.

ФБР открыло дело об угрозе убийством и начало расследование, но вскоре выяснилось, что никакого расового подтекста инцидент не имеет. Следователи установили, что петля находится в гараже Уоллеса как минимум с октября 2019 года и точно не связана с историей о флаге Конфедерации. Происхождение предмета пилот обещал объяснить позже. Но он уже попал под огонь критики — его обвиняют в создании фейка и попытке сделать пиар на горячей теме, сообщает NBC.

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