Сезон в IndyCar начнется 6 июня

IndyCar объявила, что сезон в гоночной серии начнется 6 июня. Старт соревнований ранее был отложен из-за пандемии коронавируса.

Первая гонка пройдет на трассе Texas Motor Speedway в Форт-Уэрте (Техас, США). Зрителей на соревнованиях не будет, а доступ к месту проведения гонки будет строго ограничен.

Ранее было отменено Гран-при в Детройте. Остальные гонки сезона организаторы планируют провести.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 884 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 268 793 человека умерли, выздоровели — 1 331 006.