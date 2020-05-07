Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Сезон в IndyCar начнется 6 июня

21:42
IndyCar. Фото USA Today Sports
IndyCar. Фото USA Today Sports
Теги:

IndyCar объявила, что сезон в гоночной серии начнется 6 июня. Старт соревнований ранее был отложен из-за пандемии коронавируса.

Первая гонка пройдет на трассе Texas Motor Speedway в Форт-Уэрте (Техас, США). Зрителей на соревнованиях не будет, а доступ к месту проведения гонки будет строго ограничен.

Ранее было отменено Гран-при в Детройте. Остальные гонки сезона организаторы планируют провести.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 884 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 268 793 человека умерли, выздоровели — 1 331 006.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир