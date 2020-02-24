Названа причина аварии, в которой погиб Антуан Юбер

Руководство ФИА опубликовало доклад, который был посвящен расследованию аварии во время гонки «Формулы-2» на этапе в Бельгии в августе минувшего года. В результате трагического инцидента французский пилот Антуан Юбер скончался, а Хуан Мануэль Корреа получил переломы обеих ног.

Столкновение Юбера и Корреа привело к наиболее тяжелым последствиям, однако в нем участвовали и другие машины. Все началось с того, что Джулиано Алези потерял контроль над своим болидом.

— Мы провели расследование, проверили все шины, — сказал представитель концерна Pirelli Марио Изола в интервью RaceFans. — И убедились, что как раз с ними все было в порядке. Так что это мог быть прокол, так как в первом повороте случился небольшой инцидент и на трассе появились обломки. Мы все знаем, что осколки карбоновых деталей могут быть весьма острыми.

Когда у тебя медленный прокол, ты постепенно теряешь давление в колесе. И в третьем повороте как раз это могло стать причиной заноса. Мне кажется это весьма вероятным. Я даже почти уверен в том, что все так и было. Мы обнаружили множество порезов и на других шинах.

Официально в ФИА не нашли виновных в столкновении, отметив грамотные действия всех пилотов и маршалов трассы.