Кузьминов выиграл второй этап СМП РСКГ на «Игора Драйв»

На «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата СМП РСКГ.

Победу одержал Павел Кузьминов, который захватил лидерство и не упускал его до самого финиша.

Однако ближайшие преследователи, в числе которых оказались Александр Черняк и Святослав Арсенов, не отпускали его далеко — хотя были сосредоточены на выяснении отношений между собой. Совершив череду взаимных обгонов, пара финишировала в следующем порядке: Черняк на второй позиции, Арсенов на третьей.