Кузьминов выиграл второй этап СМП РСКГ на «Игора Драйв»
18:34
На «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата СМП РСКГ.
Победу одержал Павел Кузьминов, который захватил лидерство и не упускал его до самого финиша.
Однако ближайшие преследователи, в числе которых оказались Александр Черняк и Святослав Арсенов, не отпускали его далеко — хотя были сосредоточены на выяснении отношений между собой. Совершив череду взаимных обгонов, пара финишировала в следующем порядке: Черняк на второй позиции, Арсенов на третьей.
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