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Кузьминов выиграл второй этап СМП РСКГ на «Игора Драйв»

18:34
Павел Кузьминов. Фото РСКГ.
Павел Кузьминов. Фото РСКГ.

На «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата СМП РСКГ.

Победу одержал Павел Кузьминов, который захватил лидерство и не упускал его до самого финиша.

Однако ближайшие преследователи, в числе которых оказались Александр Черняк и Святослав Арсенов, не отпускали его далеко — хотя были сосредоточены на выяснении отношений между собой. Совершив череду взаимных обгонов, пара финишировала в следующем порядке: Черняк на второй позиции, Арсенов на третьей.

Дополнительная информация:

http://xn--c1anre.xn--p1ai/news/2392/

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