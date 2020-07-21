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Дзанарди перевели в реабилитационный центр

16:27
Алессандро Дзанарди. Фото twitter.com
Алессандро Дзанарди. Фото twitter.com

Опубликовано официальное сообщение о завершении первой фазы лечения Алессандро Дзанарди и его переводе в реабилитационный центр. 53-летний паралимпиец успешно выведен из медикаментозной комы, его кардио-респираторные и метаболические параметры стабилизированы. Общее состояние бывшего пилота «Формулы-1» медики оценили как стабильное и благоприятное для перевозки.

Спортсмен провел в больнице Сиены больше месяца, после того как во время неофициальных соревнований угодил на ручном велосипеде под грузовик. Дзанарди перенес три очень сложных операции и теперь должен сконцентрироваться на нейрореабилитации, сообщает Corriere della Sera.

В 2001 году после аварии в серии CART Алессандро потерял обе ноги. Он является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе велосипедов с ручным приводом.

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