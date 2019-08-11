Чедвик выиграла первый в истории женский гоночный чемпионат

Британка Джейми Чедвик стала победительницей первого в истории женского гоночного чемпионата W Series. В заключительной гонке, которая проходила на автодроме Брэндс Хэтч в Великобритании, Чедвик финишировала четвертой, чего оказалось достаточно для завоевания чемпионского титула.

Победу в последней гонке одержала ее соотечественница Алиса Пауэлл. Для нее это первый успех в сезоне.

В общем зачете чемпионата Чедвик опередила голландку Бейтске Виссер на десять очков, набрав 110 баллов. Замкнула тройку Пауэлл с 76 очками.