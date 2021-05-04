Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш примет участие в чемпионате мира по ралли

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выступит на чемпионате мира по ралли, сообщает BBC.

По информации СМИ, португалец примет участие в гонке четвертого этапа чемпионата мира по ралли в третьем по силе дивизионе. Соревнования пройдут с 20 по 23 мая в Португалии.

В 2018 году Виллаш-Боаш выступал в ралли-марафоне «Дакар», но был вынужден сняться с гонки из-за болей в спине.