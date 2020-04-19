Академия «Ферарри» соболезнует россиянину Шварцману в связи со смертью отца

Академия «Феррари» выразила соболезнования российскому пилоту Роберту Шварцману в связи со смертью отца Михаила. Шварцману-старшему было 52 года.

«Роберт, в это невероятно печальное время мы хотим, чтобы ты почувствовал любовь от всей семьи «Феррари». Твой отец всегда тобой гордился и не без причины. Мы чувствуем то же самое и знаем, что ты дашь ему и дальше повод гордиться тобой, где бы он сейчас ни был. Держись», — говорится в Twitter академии.

Роберт Шварцман — чемпион «Формулы-3», пилот программы «SMP Racing» и член академии «Феррари».