Сотников считает МАЗ главным соперником «Камаз-мастера» на ралли «Шелковый путь»

Двукратный победитель ралли «Дакар» Дмитрий Сотников считает, что Белорусская команда МАЗ будет главным соперником российского коллектива «Камаз-мастер» на ралли-рейде «Шелковый путь».

«Эта гонка не будет похожа на другие. Мы двигаемся в сторону Урала, а потом движемся в сторону Волгограда. Ожидаю, что будут некоторые сложности, придется быстрее адаптироваться. Я думаю, нашим главным соперником будет МАЗ, в этом году они выглядят неплохо. Я думаю, они, так же как и мы, будут выставлять максимальный состав, и каждый экипаж в их команде, как и в нашей, очень силен технически и психологически», — приводит слова Сотникова ТАСС.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. Ралли-рейд пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. Его маршрут будет проходить через 13 субъектов Российской Федерации. Общая дистанция марафона составит 5230 км.