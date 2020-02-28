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Одиннадцать человек войдут в состав нового президиума ВФЛА

13:05

Делегаты выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) проголосовали за формирование нового президиума организации, в который войдут 11 человек, сообщает ТАСС.

Также делегаты утвердили отставку прежнего президиума.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА проходит в пятницу в Олимпийском комитете России (ОКР). Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Евгений Юрченко является единственным кандидатом на пост президента организации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7859087

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