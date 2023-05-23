«Нам часто говорили, что мы жирные коровы и проломим снаряды». Скандал во французской гимнастике

Девушки обвиняют тренеров в физическом и психологическом насилии.

В мире спорта продолжают полыхать скандалы вокруг абьюзивного отношения тренеров и специалистов к ученикам. Летом 2020 года британки Ребекка и Элиза Дауни, призеры чемпионатов мира, рассказали о психологическом насилии в сборной. После чего был выпущен целый доклад об издевательствах в Великобритании. В Канаде тоже было несколько скандалов — например чрезмерная растяжка юных гимнасток. Теперь очередь Франции — шесть девушек выступили с показаниями о жестоком обращении тренеров с ученицами.

Доклад об абьюзе в Великобритании

В 2020 году Элли Дауни, призер чемпионата мира по спортивной гимнастике, рассказала Би-би-си о моральном абьюзе относительно веса: «Мне было стыдно за свой вес на протяжении всей карьеры, и сегодня я все еще прячу еду. Это бесконечное пристальное внимание к моему весу оставило глубокие раны, и эти раны никогда не заживут. После тяжелой эмоциональной битвы я наконец-то начала принимать свое тело, когда нахожусь за пределами тренажерного зала, но не как гимнастка».

В том же году Федерация гимнастики Великобритании получила около 400 заявлений от спортсменок и их родителей, которые жаловались на поведение тренеров. 10 процентов из них посчитали настолько серьезными, что передали властям, для того чтобы остановить преступления. Некоторые пострадавшие утверждали, что федерация не смогла должным образом отреагировать на полученные жалобы. Разобраться в ситуации поручили известному адвокату Энн Уайт, специализирующейся на вопросах физического и психологического насилия, с большим опытом участия в сложных уголовных и гражданских процессах. Энн разбиралась с делами о нарушениях прав человека, телесных повреждениях и сексуальных домогательствах.

Кроме показаний сестер Дауни, в отчете Уайт были и другие шокирующие подробности. Одна топ-гимнастка, имя которой осталось неизвестным, говорила, что ее заставляли стоять на бревне в течение двух часов. Было несколько сообщений о том, что некоторых привязывали к брусьям в состоянии гигантского стресса.

Гимнасты разных возрастов утверждали, что их заставляли лазать по канату, если они просили о туалетном перерыве или же надолго отлучались. Другой пример — это когда в качестве наказания вообще не отпускали в уборную. Родители вспоминали о том, как дети подвергались чрезмерной растяжке: например, бывало, что сразу двое взрослых людей ставили в немыслимые позы спортсменок, травмируя связки. Моральный абьюз тоже присутствовал — тренеры кричали, ругались матом, обзывались, постоянно указывали на лишний вес спортсменок.

Насильственная растяжка в Канаде

Подобный скандал был и в Канаде — в прошлом году несколько десятков гимнастов опубликовали открытое письмо с требованием провести расследование практики абьюза в гимнастике. Письмо адресовано руководству министерства спорта страны, которое не замечает, что федерация гимнастики потворствует ситуации.

Бывший член совета директоров федерации Ким Шор рассказывала, что получила более 100 писем от родителей за пять лет работы в федерации. Один из тренеров «таскал ребенка за волосы, растягивал суставы до травм, говорил девушкам, что они толстые, тупые, некрасивые и настолько лишены грации и шарма, что должны быть мальчиками», как говорила чиновница CBC Sports. И добавляла: «Она тянула их купальники с такой силой, что они врезались между ягодиц». Все это для растяжки, которая достигалась в ручном режиме. Данный тренер до сих пор работает с детьми.

Ну и все наверняка слышали о скандале с американским врачом Ларри Нассаром, который отбывает пожизненный срок в американской тюрьме за издевательства и сексуальное насилие над юными подопечными.

Жестокость во Франции

Теперь подобное вскрылось во Франции. Отправной точкой для этого дела стал репортаж на канале Stade, в котором шесть бывших членов сборной Франции по гимнастике (все несовершеннолетние на момент событий) заявили, что они стали объектами оскорблений и физического и психологического насилия. Виновным был старший менеджер сборной Франции по гимнастике, которая до сих пор занимает свою должность, а также тренер.

Четыре из шести гимнасток решили открыто рассказать об унижениях. Валентина Сабату, которая была в сборной с 2009 по 2015 год, утверждает, что ее заставляли участвовать в тренировках несмотря на перелом лодыжки. Подобное происходило в период подготовки к Олимпийским играм-2012. На тот момент девушке было всего 16 лет.

Клара Делла Ведова, являвшаяся членом сборной команды с 2009 по 2012 год, говорит, что в ее случае это было психологическое насилие. «Ты неуклюжа, ты бесполезна, ты ни на что не годна», — такими были комментарии тренеров, когда она была еще подростком. Дошло до того, что Клара почувствовала «облегчение», когда незадолго до Олимпиады в Лондоне повредила одно из ахилловых сухожилий. «Эти методы тренировок контрпродуктивны и могут разрушить карьеру и жизнь», — цитирует девушку Europe 1 Sport.

«Когда я получила травму ахилла перед Олимпиадой, я почувствовала облегчение, потому что все закончилось. Мое тело должно было сказать мне «остановись», а не я», — вспоминает Делла Ведова.

Камилла Бал (годы в сборной — 2014-2017) также отметила давление на нее по поводу ее телосложения со стороны одного из членов французской команды. Этот человек попросил ее сбросить три килограмма за неделю. «Ты выглядишь грузной, когда занимаешься гимнастикой, это некрасиво». Девушке пришлось сесть на, по ее словам, «абсурдную диету».

Гимнастка Марин Пети объяснила, что тот же человек дал ей пощечину, когда она была на вечеринке, организованной Томасом Бухайем (бывшим французским спортивным гимнастом и нынешним тренером по гимнастике) в честь его серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Марин Пети тогда было всего 15 лет.

Две другие гимнастки не стали не раскрывать свои имена. Но сказанное ими потрясает. «Я дважды упала, и она сказала мне, что я жирная корова. Когда она ушла, я подумала, что не могу оставаться. Меня оскорбляют, это невозможно. Я была дерьмом. Нам часто говорили, что мы жирные коровы и проломим снаряды. Я не могу понять, как можно произносить такие вещи в адрес детей», — отмечает одна из них.

Тренер, упомянутый спортсменками, выступил в свою защиту в письменном ответе France Televisions. Хотя специалист оспорил версию Сабату о ее травме, он признал, что мог сказать обидные слова. У него не было контракта с Французской федерацией гимнастики (FFG) с 2013 года. Результаты тренера и его поведение «были неудовлетворительными», говорил AFP Джеймс Блато, президент федерации.

Организация выпустила пресс-релиз в ответ на данные обвинения. «Конечно, я смотрел репортаж, транслируемый France Televisions этим воскресным вечером, — объясняет Блато. — Я в полной мере принимаю свидетельские показания и полностью поддерживаю жертв. В результате я созвал внеочередное заседание исполнительного совета федерации, чтобы обсудить меры, которые необходимо принять. У меня будет возможность поговорить после нашей встречи с министром спорта Амели Удеа-Кастера, чтобы уточнить меры, принятые федерацией для прекращения всех форм насилия».

Очень хотелось бы, чтобы какие-то меры были приняты. Девушки, очевидно, не могут в полной мере пережить последствия тех действий даже спустя десятилетия. Спортсменки не могут просто прийти в гимнастический зал и тренироваться или обучать юных атлетов. Жаль, что подобные вещи вскрываются через такой огромный промежуток времени. Но лучше поздно, чем никогда. Во многих странах начали вскрываться дела о физическом и моральном насилии. Надеемся, что огласка поможет предотвратить подобное в дальнейшем.