Китайская звезда оказалась в инвалидном кресле после падения в США. Драматичная история гимнастки Сань Лан

Спортсменка получила жуткую травму в Нью-Йорке, но не отчаялась и многого добилась в жизни.

17-летняя гимнастка Сань Лан была одной из самых перспективных китайских спортсменок. Ее коронным снарядом был опорный прыжок. И хотя спортсменка ни разу не выступала на Олимпиаде или чемпионате мира, она точно могла туда отобраться. В 1998 году Сань упала при исполнении прыжка на тренировке и оказалась частично парализована. Ее карьера закончилась, но на родине Лан стала национальной героиней, поспособствовала тому, что в Китае провели Олимпийские игры-2008, отучилась в университете и теперь счастлива в браке.

Страшная травма перспективной гимнастки

Сань Лан было всего 17 лет, когда она получила травму, парализовавшую ее. Произошло это на Играх доброй воли в Нью-Йорке. 21 июля 1998 года при попытке исполнить опорный прыжок на тренировке гимнастка крайне неудачно оттолкнулась от снаряда и, потеряв ориентир, упала головой на маты. Ей диагностировали сильный перелом и вывих, что привело к повреждению спинного мозга. После полученных повреждений Сань не могла двигать ногами — тело ниже груди было парализовано — и лишь слегка получалось шевелить руками.

Состоянием спортсменки занялись ведущие врачи США в области травматологии. Для спасения Сань была проведена семичасовая операция, которая стабилизировала ее состояние, но не смогла восстановить двигательные функции. А ведь опорный прыжок был коронным видом Лань — гимнастка являлась чемпионкой Китая в этом виде.

Лан долгое время провела в США. За ситуацией каждый день следила вся страна — газеты публиковали информацию о состоянии здоровья китаянки. Для поддержания духа спортсменки в больницу пригласили даже Леонардо ди Каприо и Джеки Чана. А Селин Дион исполнила хит из «Титаника» возле постели Сань.

Сань Лан во время выступления. Кадр из видео

Учеба в университете и мечта об Паралимпиаде

Через год Сань Лань вернулась на родину, и история понемногу утихла. Но не для китаянки. До травмы девушка постоянно тренировалась и ездила по соревнованиям. Теперь же у нее появилось больше времени на себя. Она поступила в Школу журналистики и коммуникация Пекинского университета. Мать Сань говорила, что, вернувшись из Нью-Йорка, Лан увлеклась учебой и много работала. Теперь она даже может умело пользоваться компьютером.

— Встать с того места, где вы упали, — самое обычное дело для гимнаста. И это мой девиз, — утверждала Сань. — Я организую свое время с научной точки зрения и усердно работаю над учебой, чтобы быть победителем в жизни.

Но спортсмен в Лан никуда не делся. Девушка, прикованная к инвалидному креслу, не собиралась сдаваться — хотела играть в настольный теннис и участвовать в Паралимпийских играх 2008 года в Пекине.

В Китае Сань стала знаменитостью и начала бороться за защиту прав инвалидов. В конце 1990-х был снят телевизионный мини-сериал о ее жизни: роль Лан сыграла ее бывшая подруга по гимнастической сборной Мо Хуэйлань. Сань также провела собственное шоу Sang Lan Olympics 2008 на STAR TV, телеканале на китайском языке. Она была послом, когда Пекин подавал заявку на Олимпийские игры 2008 года, и была выбрана факелоносцем олимпийской эстафеты.

Миллиардный иск и рождение ребенка

Спустя 13 лет после инцидента Сань Лань подала иск на 1,8 миллиарда долларов против Time Warner и Федерации гимнастики США. Китаянка заявила, что ее падение было спровоцировано тренером другой команды, который подошел к снаряду, чтобы убрать матрас после ее отталкивания. Сань добавила, что упомянула об этом, когда ее отправили в больницу, но китайские официальные лица, по-видимому, заявили, что у нее повреждение мозга. Лан объяснила, что теперь она «достаточно взрослая, чтобы постоять за себя». Она также обвинила китайскую национальную команду в том, что та жестоко бросила ее после того, как она была парализована.

Гимнастка заявляла, что Федерация гимнастики США должна была оплачивать ее медицинские счета, а она не могла получить даже жизненно важное лечение после травмы спинного мозга и двух сломанных и вывихнутых позвонков. В иске также утверждалось, что Сань пострадала, когда находилась под присмотром двух американцев китайского происхождения, которые были назначены китайскими чиновниками ее законными опекунами после несчастного случая. Это было сделано вопреки возражениям ее родителей.

Иск Сань Лан не был удовлетворен, так как дело запуталось, а гимнастке не удалось предъявить достаточных доказательств. На нее саму подавали в суд за клевету — она пыталась осудить кого-то (девушка так и не смогла назвать имя) за изнасилование. Сообщила Лан об этом не сразу, объясняя тем, что не чувствовала свое тело ниже груди и не поняла, что это было. Но это доказать так и не удалось.

Несмотря на все это, личная жизнь экс-спортсменки сложилась хорошо. В 2013 году она вышла замуж за Хуан Цзя, фехтовальщика из сборной Китая. Спустя год экс-гимнастка родила сына — травмы не помешали появиться на свет здоровому ребенку.