Жена тренера Кныша: "Обвинения Корбут в изнасиловании укоротили ему жизнь"

Ольга Кныш, жена легендарного тренера по спортивной гимнастике Ренальда Кныша, заявила, что жизнь ему укоротили обвинения со стороны олимпийской чемпионки Ольги Корбут в изнасиловании. В пятницу Кныш скончался на 88-м году жизни.

Корбут впервые обвинила своего бывшего тренера в 1999 году. В последний раз ее слова прозвучали в передаче "Пусть говорят" Андрея Малахова. Бывшая спортсменка утверждала, что изнасилование произошло в Минске перед Олимпиадой-72 в Мюнхене.

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"На его здоровье очень сильно повлияла Корбут, которую он из грязи вывел в люди. А она вместо благодарности столько яда на него выплеснула. Вы посчитайте, она 1955 года рождения, в 1972 году ей было 17 лет. А говорит, что в 15 лет, что выпили в гостинице бутылку коньяка. Да Рен никогда не пил.

Вы представьте, ведешь спортсменку 6 лет или 8 лет, чтобы ее научить, поднять в гимнастике. Быстрее не выйдет, нужно в спортсменку вложить часть жизни, потому что спортивная гимнастика - самый сложный вид спорта. О каком насилии можно говорить накануне Олимпийских игр? Разве тренеру надо, чтобы спортсменка провалила соревнования? Все ее слова – ложь. Цепочка всех этих заявлений Корбут, ее некрасивых поступков очень укоротили жизнь Рену.

Он не показывал, что ему больно, трудно, обидно. Но сначала у человека болит душа, а потом подкашивается здоровье", - приводит слова Ольги Кныш "Спутник".