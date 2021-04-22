Замолодчикова родила первенца в 38 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова впервые стала мамой в 38 лет . Об этом сообщила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

«Уважаемый спортивный мир! У нас прекрасная новость. Наша любимая Елена Замолодчикова родила сегодня первенца. Ура! Дорогая Лена, поздравляю тебя и бэбика. Растите крепкими и здоровыми, но я тебе благодарна, что именно, как я заказывала — 21.04.2021», — написала Хоркина.

Замолодчикова в комментариях ответила Хоркиной: «Спасибо большое. Люблю, обнимаю».

Напомним, что Замолодчикова, помимо победы на Олимпиаде 2000 года, также два раза ввыигрывала чемпионат мира (1999, 2002) и дважды чемпионат Европы (2000, 2002).