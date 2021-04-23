Листунова стала чемпионкой Европы-2021 по спортивной гимнастике в личном многоборье
18:04
Российская гимнастка Виктория Листунова 23 апреля на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария) стала победительницей в личном многоборье.
15-летняя россиянка набрала 56,731 балла. Второе место с результатом 55,432 балла завоевала еще одна россиянка Ангелина Мельникова, третья — британка Джессика Гадировой (55,100).
Виктория Листунова — действующая чемпионка России.
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