Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Листунова стала чемпионкой Европы-2021 по спортивной гимнастике в личном многоборье

18:04
Виктория Листунова. Фото Twitter
Виктория Листунова. Фото Twitter
Теги:

Российская гимнастка Виктория Листунова 23 апреля на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария) стала победительницей в личном многоборье.

15-летняя россиянка набрала 56,731 балла. Второе место с результатом 55,432 балла завоевала еще одна россиянка Ангелина Мельникова, третья — британка Джессика Гадировой (55,100).

Виктория Листунова — действующая чемпионка России.

Читайте также

«Спартак» и ЦСКА бьются за Лигу чемпионов: проигравший потеряет практически все
Москва обвинила Киев в использовании в Донбассе запрещенного оружия
Найденного в Москве в луже избитого подростка обокрали перед смертью
В России майские праздники в этом году будут непрерывными

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд