Гимнаст Далалоян рассказал о восстановлении после травмы

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян поделился новостями о восстановлении после операции. Из-за надрыва ахиллова сухожилия он пропускает чемпионат Европы.

«Ну что, делюсь новостями. Операция, в общем и целом, прошла успешно. Чувствую себя отлично, полон сил, энергии и главное мотивации. Ни на минутку не забывал про физические упражнения и даже первым делом, когда отошел от наркоза, стал разрабатывать двигательные функции пальцев ног. И уже на следующий день после операции выпросил у врача спортивный коврик в палату и таки делал некоторые упражнения, хотя голова кружилась.

Уже завтра меня выписывают домой, но две недельки помучаться в гипсе придется, так как нужно что б все качественно срослось и главное разрез затянулся. Да эта травма доставила мне неприятности, да сейчас не самый подходящий момент, но такие ситуации невозможно предугадать, а поэтому и расстраиваться из-за них или злиться нет смысла. Главное - никогда не сдаваться, идти до конца и верить в мечту! Спасибо огромное врачам, которые со мной работают! Хочу выразить большую благодарность моей семье за поддержку, за любовь и заботу. И всем неравнодушным, кто писал письма с наилучшими пожеланиями, а их было очень много», - написал Далалоян в Instagram.

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Артура Далалояна заменит Кирилл Прокопьев. Турнир пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле (Швейцария).