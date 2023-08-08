Врачи не допустят Аблязина до участия в Кубке России в Сочи

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион Денис Аблязин из-за отсутствия медицинского допуска не выступит на Кубке России.

Турнир будет проходить в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

«Денис еще до конца не восстановился после операции. У него пока нет медицинского допуска, самый ближайший старт, где мы можем его увидеть, — это чемпионат России 2024 года. Недавно Аблязин был на восстановительном сборе в Сочи, а сейчас уже тренируется. Но слишком сложная операция на плече была, после которой ни в коем случае нельзя торопиться с возвращением на соревнования. Надо подождать, все-таки более важные старты могут нас ждать в следующем году», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Также она отметила, что тренерский штаб национальной команды продолжает рассчитывать на Аблязина.

«Многие ставили на Аблязине крест еще перед токийской Олимпиадой, когда у него были тяжелые травмы обеих ног. Но Денис тогда восстановился, и сейчас находится на пути к этому, он очень хочет вернуться», — добавила тренер.

Аблязин получил травму плеча на чемпионате России в Казани, который состоялся в марте. В апреле спортсмен перенес операцию.

31-летний российский гимнаст является олимпийским чемпионом в командном многоборье (2020), шестикратным призером Олимпийских игр (2012, 2016 и 2020), чемпионом мира 2014 года в вольных упражнениях и 2019 года в команде, а также многократным чемпионом Европы и России.