Глава ФСГР назвал дату слушания дела гимнаста Куляка

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил дату слушания дисциплинарной комиссии в деле против россиянина Ивана Куляка.

«Мы сейчас работаем внутри с адвокатами, готовим свою позицию. Назначено слушание дисциплинарной комиссии на конец текущего месяца — 28 марта. До этого числа ничего нового происходить не будет», — сказал Титов «СЭ».

Российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе в форме с нанесенной на нее буквой «Z».