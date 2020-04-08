Третий тест главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко на наличие коронавируса дал отрицательный результат, сообщила его супруга, старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что главный тренер национальной команды заражен коронавирусной инфекцией.

— Вчера сдал тест, сегодня пришло опять — отрицательный у Андрея Федоровича, — цитирует «РИА Новости» Валентину Родионенко. — Говорят, что иногда бывают ошибочные результаты, нам не повезло в первый раз, будем так говорить.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.