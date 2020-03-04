Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Хоркина прокомментировала слушания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной и заявила, что ее не интересует информация с поддельными подписями Григория Родченкова. По словам Хоркиной, главное — это возвращение доброго имени спортсменок.

— Я увижу результат, только когда наших девчат официально оправдают и принесут им извинения, — сказала Хоркина. — Однако еще важнее, чтобы восстановили их честь и вернули доброе имя. Для меня это самое главное — остальное мне неинтересно.

Ранее адвокат биатлонисток Алексей Панич заявил: в МОК признали, что подписи на показаниях экс-главы Московской антидопиноговой лаборатории Григория Родченкова ставились на документы не лично, а в виде отсканированных изображений. (Петр Григоренко)