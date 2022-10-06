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6 октября, 15:19

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике отреагировала на отъезд Пасеки из России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение россиянки Марии Пасеки работать тренером за рубежом.

Ранее стало известно, что 27-летняя спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Дело в том, что пригласили не только Марию, но и Татьяну Набиеву. Пригласили поработать. Воспринимаем это нормально. Она давно уже не в сборной, она ищет себе занятие. В России она пока не стала работать тренером. Она получила приглашение — и слава богу. Надолго или нет, не знаю, но поработать там — хорошая идея. Может, они там и дольше останутся. Пока что контракт на год», — приводит VPrognoze слова Родионенко.

Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр и трехкратной чемпионкой Европы.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10332338-ctarshij-trener-sbornoj-rossii-po-sportivnoj-gimnastike-podderzhala-otezd-paseki-iz-rossii.html
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