Олимпийская чемпионка Ахаимова объяснила, почему решила пойти в политику

Титулованная гимнастка Лилия Ахаимова рассказал ради чего стала депутатом. В середине сентября по итогам дополнительных муниципальных выборов в Санкт-Петербурге 25-летняя спортсменка получила депутатский мандат до осени 2024 года.

— Я получила мандат в Пушкине (город с населением чуть более 100 тысяч человек в составе Санкт-Петербурга. — Прим. «СЭ»). Много лет представляла город на международной арене и, думаю, могу поспособствовать развитию массового и профессионального спорта в Пушкине, — отметила «СЭ» Ахаимова. — В декабре у нас планируется открытие спортивного универсального комплекса, где будут представлены разные виды спорта. Спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика, игровые виды... Надеюсь, что в нем будут заниматься много детей, которые в будущем смогут показывать результаты на уровне сборных. По крайней мере, у них будут все возможности для профессионального роста.

Я сама с Дальнего Востока. У нас не было условий для тренировок, поэтому мне пришлось переехать. А у нас в стране много талантливых детей, чьи родители не решаются на переезд ради спортивного развития. И в итоге мы теряем потенциальных чемпионов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, работая депутатом, я буду стараться развивать спорт на местном уровне. Чтобы у детей и тренеров были отличные условия для работы. Чтобы у родителей появилось желание отдавать своих детишек в спортивные секции. Нашей стране нужны победы. Я хочу поспособствовать этому, насколько смогу.

— В целом вам интересна политика? Хотели бы развиваться в этом направлении?

— Пока трудно говорить. Сейчас моя задача — развивать детский спорт на уровне города. Сконцентрирована на этом, в будущее так далеко не заглядываю.

Ахаимова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.