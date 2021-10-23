Российский гимнаст Климентьев выиграл бронзу ЧМ в упражнениях на кольцах

Российский гимнаст Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в японском Китакюсю в упражнениях на кольцах. Он набрал 14,833 балла.

Еще одну бронзовую медаль завоевал итальянцем Сальваторе Мареска, который набрал столько же баллов в одинаковой по трудности программе.

Победу одержал китаец Лань Синю (15,200). Вторым стал итальянец Марко Лодадио (14,866).

Это третья медаль для сборной России на ЧМ. Ранее Ангелина Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.