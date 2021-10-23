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Родионенко назвала успешным выступление Климентьева на чемпионате мира по спортивной гимнастике

16:00
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о Григории Климентьеве, который завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Григорий Климентьев — это наследник нашего титулованного специалиста на кольцах Саши Баландина, мальчик очень перспективный. Единственное, у него пока это единственный сильный снаряд. Для него эта бронза чемпионата мира является безусловным успехом. Чемпионат мира в Японии стал для Климентьева первым крупным международным турниром в карьере, и сразу такое достижение», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Также Родионенко отметила выступление Ангелины Мельниковой.

«Что касается выступления Мельниковой на этом чемпионате мира, то она вообще молодец. Геля до конца в форму не вошла из-за всех этих постолимпийских чествований и торжеств. Но она умница, собралась и сделала то, что должна была сделать. Бронзу чемпионата мира в опорном прыжке при такой конкуренции тоже можно считать большим успехом».

Климентьев набрал 14,833 балла в упражнениях на кольцах.

Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке, набрав 13,966 балла. Ранее она выиграла золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12745847

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Екатерина Савостина все материалы автора
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