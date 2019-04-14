Россия завоевала 15 медалей на чемпионате Европы, из них 7 - золотых

Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Россияне в общей сложности завоевали 15 наград, из них 7 - золотые.

Золото завоевали Никита Нагорный (многоборье и брусья), Денис Аблязин (кольца и опорный прыжок), Артур Далалоян (вольные упражнения), Мария Пасека (опорный прыжок) и Анастасия Ильянкова (брусья).

Серебряные медали взяли Далалоян (многоборье) и Ангелина Мельникова (брусья). Бронзу завоевали Дмитрий Ланкин (вольные упражнения), Владислав Поляшов (конь), Далалоян (опорный прыжок и перекладина) и Мельникова (многоборье и вольные упражнения).