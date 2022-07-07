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Гимнастка Мельникова о квалификации Кубка России: «Тяжело. Я просто выживала на этом помосте»

Гимнастка Мельникова оценила свое выступление в квалификации Кубка России
Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова повела итоги выступления в квалификации Кубка России.

«Сегодня прошла квалификация Кубка России. Не могу сказать точно, какие эмоции я испытываю. Могу сказать одно. Тяжело. Тяжело из-за духоты и жары в зале. Сегодня я просто выживала на этом помосте.

Я очень счастлива, что собрала программы и они выглядели достойными. Но послевкусие у меня конечно, такое себе. Как представлю, что возвращаться в это состояние снова. Из-за духоты не хватает кислорода, и сегодня на несколько секунд мне даже стало плоховато из-за нехватки воздуха. Такие вот дела. Непростой старт», — написала Мельникова в своем Telegram-канале.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Калуге с 6 по 10 июля.

Источник: https://t.me/angel_melnikova/449
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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