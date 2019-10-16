Российский спортсмен Никита Нагорный — о выступлении на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2019 в Штутгарте (Германия). Он завоевал две золотые медали.

— Пока еще далеко не осознал, что произошло, — цитирует гимнаста ТАСС. — У меня сейчас такие эмоции... Это потому, что я все выпустил на командном первенстве, сейчас у меня эмоций нет вообще никаких. И получилось так, что я себя сейчас чувствую, как будто чемпионат России выиграл. Не очень эмоциональные дни выдались. Осознание, наверное, придет. А может, и не придет, и это, возможно, будет к лучшему, чтобы я не чувствовал этого. Ну стал чемпионом и стал, работаем дальше.

Сборная России завоевала на турнире девять медалей, включая три золотые.