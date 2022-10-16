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Сегодня, 11:46

Пасека рассказала, что гимнасты скучают по выступлениям с россиянами

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Четырехкратная олимпийская призерка Мария Пасека рассказала, что иностранным спортсменам не хватает выступлений с российскими спортсменами.

«Я общаюсь со многими спортсменами, все говорят, что без нашей команды очень скучно выступать, по нам все скучают. Думаю, все это продлится недолго, эта ситуация должна разрешиться. Мне жалко детей, которые только перешли в основной состав и сейчас не смогут выступать на международных стартах. Выступать только в Казани или Пензе — так себе», — приводит слова Пасеки ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16068473
Мария Пасека
Спортивная гимнастика
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