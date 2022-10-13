Гимнастка Чусовитина решила сняться с чемпионата мира по спортивной гимнастике

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина сообщила, что не будет участвовать в предстоящем чемпионате мире.

«На ближайший чемпионат мира я решила не ехать, отказалась от участия. Сейчас готовлюсь к следующему сезону и чемпионату мира-2023, которые куда важнее для меня в плане отбора на Олимпийские игры», — цитирует ТАСС 47-летнюю спортсменку.

Чусовитина выиграла в упражнении в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе, который прошел в марте. В мае она стала первой в опорном прыжке на чемпионате Узбекистана.

Летом гимнастка заявила, что передумала завершать спортивную карьеру и планирует выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2022 года пройдет в Ливерпуле с 29 октября по 6 ноября.