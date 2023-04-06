Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Аблязина прооперируют в Москве в четверг

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что олимпийский чемпион Денис Аблязин 6 апреля перенесет операцию на травмированном плече.

«Аблязин, получивший травму плеча во время мартовского чемпионата России в Казани, лег на операцию в Москве. Сегодня врачи ему прооперируют правое плечо и как следует посмотрят левое. Надеюсь, что все пройдет успешно. Сам Денис, которые испытывает проблемы с плечами не первый год, настроен оптимистично», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Аблязину 30 лет, на Олимпиаде в Токио он выиграл золотую олимпийскую медаль в командном многоборье и серебряную медаль в опорном прыжке. С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с двумя серебряными и одной бронзовой медалью. На дебютных для себя Играх 2012 года Аблязин завоевал серебро и бронзу. Спортсмен является двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.