Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 10:58

Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Аблязина прооперируют в Москве в четверг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что олимпийский чемпион Денис Аблязин 6 апреля перенесет операцию на травмированном плече.

«Аблязин, получивший травму плеча во время мартовского чемпионата России в Казани, лег на операцию в Москве. Сегодня врачи ему прооперируют правое плечо и как следует посмотрят левое. Надеюсь, что все пройдет успешно. Сам Денис, которые испытывает проблемы с плечами не первый год, настроен оптимистично», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Аблязину 30 лет, на Олимпиаде в Токио он выиграл золотую олимпийскую медаль в командном многоборье и серебряную медаль в опорном прыжке. С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с двумя серебряными и одной бронзовой медалью. На дебютных для себя Играх 2012 года Аблязин завоевал серебро и бронзу. Спортсмен является двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/17462811
Денис Аблязин
Спортивная гимнастика
1
0
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мельникова заявила, что очень тяжело переживает ситуацию с отстранением

Олимпийские чемпионки гимнастки Листунова и Уразова выступят на Кубке Белоруссии в апреле
Новости
RSS RSS
Все новости