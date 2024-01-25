Далалоян назвал коня самым нелюбимым снарядом в спортивной гимнастике: «Он мне всегда плохо давался»

Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, какой его самый нелюбимый снаряд в спортивной гимнастике.

«Мне всегда плохо давался конь. И дело не в том, что я делал его коряво или падал. Оценки на нем всегда были самые низкие. Не знаю, как я до медалей добирался с таким «просадочным» конем. Но ценность данного снаряда все равно гораздо выше. И я с благодарностью отношусь к нему, потому что он учит усидчивости и системности: каждодневной, рутинной работе. По крайней мере, меня. Если я прихожу и через не хочу заставляю себя делать базовый школьный подход плюс еще некоторые элементы, которые нестабильны, то затем все многоборье складывается хорошо», — цитирует спортсмена RT.

27-летний Далалоян является олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.