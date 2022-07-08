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Сегодня, 13:20

Гимнастка Мустафина дебютировала на Кубке России в качестве судьи

Анна Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко по спортивной гимнастике сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина дебютировала на Кубке России в Калуге в качестве судьи.

«В Калуге Алия дебютировала в качестве арбитра, позавчера в квалификации она отсудила вольные упражнения, — цитирует Родионенко ТАСС. — Для тренеров обычное дело на некоторое время становиться судьями, эта работа позволяет лучше знать правила, которые с определенной периодичностью меняются».

Мустафина, завершившая карьеру спортсменки в начале 2021 года, в настоящее время является старшим тренером женской молодежной сборной России.

27-летняя спортсменка — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, пятикратный призер Олимпийских игр. Также Мустафина трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призер чемпионатов Европы и девятикратный призер чемпионатов мира.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Калуге с 6 по 10 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15163799
Алия Мустафина
Спортивная гимнастика
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