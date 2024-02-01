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1 февраля, 19:36

Гимнастка Ахаимова объявила о завершении спортивной карьеры

Алина Савинова
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Российская гимнастка Лилия Ахаимова сообщила, что приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Это была дорога длиною в 20 лет, спасибо всем. Начинается новая глава моей жизни. Спорт и гимнастика навсегда со мной», — написала она в соцсетях.

26-летняя Ахаимова является олимпийской чемпионкой 2020 года в команде, двукратным серебряным призером чемпионатов мира-2018, 2019 в команде и чемпионкой Европы-2018 в команде.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Сообщалось, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Лилия Ахаимова
Спортивная гимнастика
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