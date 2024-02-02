Титов заявил, что завершение карьеры Ахаимовой не связно с отсутствием международных соревнований

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), член исполнительного комитета Международный спортивный гимнастики (FIG) Василий Титов высказался о решении олимпийской чемпионки Лилии Ахаимовой завершить карьеру.

«Ахаимова — действующая олимпийская чемпионка, она молодец. Лилия получила высшее образование и ищет для себя новые пути развития. Ее карьеру можно оценить только положительно. Завершение карьеры Ахаимовой никак не связано с отсутствием международных соревнований, абсолютно. Она завершает свою спортивную карьеру, но не уходит из гимнастики. Может работать тренером или, например, администратор, девушка она талантливая. Если у нее будут конкретные идеи, то федерация поможет ей с трудоустройством», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

26-летняя Ахаимова объявила о завершении карьеры 1 февраля. Спортсменка завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в командном многоборье. Как заявила сама Ахаимова, теперь она займется развитием спорта и созданием семьи.