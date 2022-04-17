Российский гимнаст, олимпийский чемпион Игр Токио-2020 в командных соревнованиях Никита Нагорный прокомментировал свою неудачу на чемпионате России-2022 в Казани. Спортсмен занял шестое место в соревнованиях на перекладине.

«Все ребята молодцы, хорошие прыжки прыгали. Я рад, что у нас хорошая конкуренция. Я также расстраивался на этот вид, но немного не получилось. Прыгнул, что мог на этот момент. Просто получилось так, что тот прыжок с которым я выигрывал я очень давно не делал. Два раза сделал на чемпионате и все, по-хорошему надо было размяться сначала. Но я был уверен, что я его прыгнул и поэтому прыгнул», — сказал Никита.

Отметим также, что Нагорный стал чемпионом страны этого года в соревнованиях по опорному прыжку.