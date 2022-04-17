Нагорный вышел с российским флагом на награждение чемпионата России

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Игр Токио-2020 в командных соревнованиях Никита Нагорный вышел на награждение по итогам чемпионата России-2022 в Казани, обернувшись в флаг страны. Нагорный стал чемпионом России этого года в опорном прыжке.

«Я всегда на международных соревнованиях надеваю на себя флаг, а так как у нас сейчас международных стартов нет я вышел с флагом здесь. Будем надеяться, наши внутренние соревнования когда-нибудь станут круче международных», — прокомментировал свое решение Нагорный.

Отметим, что Никита является военнослужащим Росгвардии и возглавляет военно-патриотическое движение Юнармия.