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Сегодня, 15:32

Нагорный вышел с российским флагом на награждение чемпионата России

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Нагорный.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Игр Токио-2020 в командных соревнованиях Никита Нагорный вышел на награждение по итогам чемпионата России-2022 в Казани, обернувшись в флаг страны. Нагорный стал чемпионом России этого года в опорном прыжке.

«Я всегда на международных соревнованиях надеваю на себя флаг, а так как у нас сейчас международных стартов нет я вышел с флагом здесь. Будем надеяться, наши внутренние соревнования когда-нибудь станут круче международных», — прокомментировал свое решение Нагорный.

Отметим, что Никита является военнослужащим Росгвардии и возглавляет военно-патриотическое движение Юнармия.

Никита Нагорный
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