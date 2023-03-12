Немов выразил надежду на скорое возвращение российских спортсменов на международные старты

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поделился впечатлениями от чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани и выразил надежду на скорое возвращение россиян на международные старты.

«Порадовала отличная организация соревнований. Казань, как всегда, принимает всех очень хорошо. Доволен тем, что очень хорошая конкуренция сейчас между молодыми и немолодыми ребятами. Вы и сами видели все эти результаты, знаете об этом. Разумеется, еще есть куда стремится, элементы сложные, надо их оттачивать. И, самое главное, не останавливаться, работать.

Фехтование заходит на международную арену. И мы, разумеется, тоже надеемся, что наши ребята будут соревноваться и отбираться на Олимпиаду. Это для нас сейчас главная задача. Совсем скоро чемпионат Европы, и мы понимаем, что мужская команда могла спокойно претендовать на первое место. Ребята молодые, очень хорошо себя в Казани проявили. Шансы были бы хорошие. Но, так как мы уже не успеваем, будем работать над тем, чтобы дальше совершенствоваться.

Даже выступая здесь в Казани, естественно, мы анализируем, проецируем этот результат на чемпионат мира, Европы, Олимпиаду... Это неизбежно. Цель остается той же. А такие чемпионаты — отличная модельная площадка с анализом на будущее. Что также крайне важно», — сказал Немов.

10 марта Международная федерация фехтования объявила о допуске представителей России на свои турниры в нейтральном статусе.