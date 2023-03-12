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Сегодня, 16:06

Гимнастка Листунова завоевала две золотые медали на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Виктория Листунова завоевала золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях на чемпионате России-2023 по спортивной гимнастике.

17-летняя спортсменка победила в опорном прыжке с результатом 13,783 балла. Второе место заняла Элеонора Афанасьева (13,483), третье — Юлия Бирюля (13,433). Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова (13,366) стала четвертой.

На брусьях Листунова показала результат 15,233 балла. Второе место заняла Ульяна Перебиносова (14,600), третье — Яна Ворона (13,566).

Ранее Листунова стала абсолютной чемпионкой России, выиграв личное многоборье.

Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
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