Найдин, который был госпитализирован с коронавирусом, вернулся в расположение сборной

Гимнаст Сергей Найдин, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, вернулся в расположение сборной России, сообщает ТАСС.

Спортсмен вернулся на базу «Озеро Круглое», где расположилась национальная команда. В случае отрицательного теста, который Найдин пройдет сегодня, он сможет вернуться к тренировкам с командой.

Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из Новогорска 1 апреля, из-за чего всей командепришлось покинуть базу. Второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным.