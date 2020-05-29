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Найдин, который был госпитализирован с коронавирусом, вернулся в расположение сборной

11:40
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Гимнаст Сергей Найдин, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, вернулся в расположение сборной России, сообщает ТАСС.

Спортсмен вернулся на базу «Озеро Круглое», где расположилась национальная команда. В случае отрицательного теста, который Найдин пройдет сегодня, он сможет вернуться к тренировкам с командой.

Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из Новогорска 1 апреля, из-за чего всей командепришлось покинуть базу. Второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным.

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