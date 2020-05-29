Найдин, который был госпитализирован с коронавирусом, вернулся в расположение сборной
11:40
Гимнаст Сергей Найдин, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, вернулся в расположение сборной России, сообщает ТАСС.
Спортсмен вернулся на базу «Озеро Круглое», где расположилась национальная команда. В случае отрицательного теста, который Найдин пройдет сегодня, он сможет вернуться к тренировкам с командой.
Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из Новогорска 1 апреля, из-за чего всей командепришлось покинуть базу. Второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
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