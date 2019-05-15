Мустафина включена в состав сборной России на Европейские игры в Минске

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина включена в состав женской сборной России по спортивной гимнастике на II Европейские игры. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

- Мустафина готова выступить на Европейских играх, - цитирует ТАСС Родионенко. - Но уровень ее гимнастики пока не тот, на который она способна. Сама Алия также очень хочет выступать на этих соревнованиях.

Также в состав команды на Европейские игры включена Ангелина Мельникова. По третьей гимнастке пока решение не принято. Мы определимся в этом вопросе до конца недели.

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.